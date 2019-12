Dix personnes ont été arrêtées mardi matin par le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) à la suite d’une vaste opération visant un réseau de trafic de stupéfiants.

Mayssa Ferah

La Presse

Le SPAL mène l'opération depuis 5 h ce matin. Environ 130 policiers, agents et enquêteurs, ainsi que le maître-chien, le groupe d’intervention et la section de l’identité judiciaire du SPAL ont perquisitionné neuf résidences, mandats en main. Les suspects œuvrent dans le trafic de cannabis, cocaïne et méthamphétamines. Il s’agit de six hommes et quatre femmes âgés entre 17 et 43 ans. La plupart sont connus des services policiers, indique le SPAL.

Ils ont été interrogés par les enquêteurs et comparaîtront mercredi au palais de justice de Longueuil. Ils risquent de faire face à des accusations de possession de stupéfiants en vue de trafic, trafic de stupéfiants et complot.

Les perquisitions ont actuellement lieu sur la rue Athènes à Brossard et sur les rues Latour, Mackay, Payer et Place Édouard à St-Hubert, ainsi que la rue de la Terrasse Decelles à Longueuil. Il y a également des perquisitions en cours dans les villes de Candiac et La Prairie.

Il pourrait y avoir d’autres arrestations au courant de la journée, confirme le SPAL.

Grâce à des informations reçues du public sur la ligne Info-azimut, l’enquête nommée projet Millefeuille a débuté en mai 2019.