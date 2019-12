Sept hommes masqués et le leader du groupe d’extrême droite Atalante sont entrés dans les locaux du média montréalais VICE avec des fleurs et ont semé la pagaille en distribuant des tracts aux journalistes. Un geste d’intimidation et de harcèlement à l’endroit des reporters, entend prouver lundi la Couronne au procès de Raphaël Lévesque.

Louis-Samuel Perron

La Presse

L’homme de 36 ans originaire de Québec est accusé d’entrée par effraction, de méfaits, et de harcèlement criminel à l’égard du journaliste Simon Coutu et d’autres employés de VICE Québec. Il est également accusé d’avoir intimidé Simon Coutu pour le forcer à s’abstenir de «couvrir les activités du groupe Atalante Québec». Ce dernier avait alors publié plusieurs reportages sur l’extrême droite au Québec, notamment sur Atalante.

Des vidéos des évènements présentées en preuve lundi montrent l’intrusion des huit hommes dans les locaux de VICE Québec, le 23 mai 2018, à Montréal. Seul Raphaël Lévesque ne porte pas de masque sur les images. Le groupe ne reste qu’une minute dans les locaux, le temps de lancer des dizaines de tracts et de s’adresser bruyamment à quelques journalistes. Les hommes masqués prennent même le temps de se photographier avant de partir.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Simon Coutu

«On ne fait pas le procès d’Atalante», a fait valoir le procureur de la Couronne Me. Jimmy Simard, au premier jour du procès au palais de justice de Montréal. «C’est véritablement une action de groupe, faite avec des complices. Il a agi au nom d’Atalante, à titre de chef d’Atalante», a expliqué Me Simard.

Le témoignage du témoin-clé de la poursuite, Simon Coutu, a été rapidement interrompu par un débat de droit central à la cause. Pour démontrer que le plaignant avait des motifs raisonnables de se sentir intimidé par l’accusé, la Couronne veut évoquer les antécédents criminels de l’accusé, la vision politique du groupe Atalante et les paroles violentes du groupe de musique Légitime Violence, dont l’accusé est le chanteur.

«Ces petits gauchistes efféminés qui se permettent de nous critiquer n’oseront jamais nous affronter. On va tous les poignarder», chante notamment Légitime Violence.

«Ce sont des paroles explicites», soutient Me Simard. Selon lui, le groupe de musique et Atalante sont «intimement liés». La juge Roy n’a toutefois pas été convaincue par les arguments de la poursuite. «Si je suis votre raisonnement, si Jack Nicholson se présente à l’hôtel. Il a joué dans des films violents de Scorsese. J’ai plus de raison de craindre qu’il m’attaque parce qu’il a joué dans des films avec des scénarios écrits», a-t-elle suggéré.

REUTERS Jack Nicholson interprète un gangster dans The Departed (2006) de Martin Scorsese.

«Jack Nicholson n’a pas fait de films politiques. Ces films n’avaient pas de messages politiques. Il s’agit d’art. Alors que le groupe Légitime Violence, c’est tout à fait différent, c’est un groupe qui a des paroles politiques, qui est impliqué politiquement. Légitime Violence projette des messages», a rétorqué le procureur de la Couronne.

La juge Joëlle Roy a finalement refusé d’admettre en preuve les paroles de la chanson et a réclamé un débat plus approfondi sur l’admissibilité de pans complets de la preuve de la Couronne. Le ton a parfois monté pendant les discussions entre la Couronne et la juge. «Me Simard, c’est moi qui parle! Je suis excédée!», a tempêté la juge Roy pendant le débat.

Selon Me. Simard, le groupe Atalante et le passé de l’accusé sont cruciaux à la cause. «L’accusé, ce n’est pas Jean-René Dufort qui est allé faire un stunt! C’est un groupe associé à l’extrême droite», a lancé Me Simard. Selon l’avocat de la défense Me Mathieu Corbo, Atalante est plutôt un groupe «apolitique».