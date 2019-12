On ignore pour le moment la cause exacte de l’accident, survenue alors que la victime dirigeait la circulation dans une zone où la limite de vitesse permise est de 80 km/h.

Heurtée par un véhicule, une signaleuse routière a perdu la vie, jeudi en fin d’avant-midi, en Montérégie.

Mayssa Ferah

La Presse

L’accident s’est produit à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix vers 11 h, sur la route 223, à proximité du Fort Lennox.

On ignore pour le moment la cause exacte de l’accident, survenue alors que la victime dirigeait la circulation dans une zone où la limite de vitesse permise est de 80 km/h. Elle était âgée de 54 ans et originaire de Belœil. Atteinte de blessures graves, son décès a été constaté à l’hôpital.

Le conducteur, un homme de 85 ans, est resté sur les lieux. Il était en état de choc.

Des enquêteurs et des spécialistes en reconstitution de scène d’accident de la Sûreté du Québec (SQ) se sont rendus sur place pour établir les circonstances exactes de l’accident. La route a été fermée jusqu’à environ 16 h.

Des inspecteurs de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) étaient également sur place, puisqu’il s’agit d’un accident de travail.