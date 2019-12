(Sherbrooke) Deux hommes et une femme ont été arrêtés lors de deux perquisitions policières menées jeudi matin à Sherbrooke pour neutraliser les activités de présumés trafiquants de stupéfiants.

La Presse canadienne

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) signale qu’après quelques semaines d’enquête, des perquisitions ont été faites dans des résidences de la rue Hocquart et de la 7e Avenue Sud, dans l’est de la ville.

De l’argent, de la cocaïne et de la méthamphétamine ont été saisis.

Les deux hommes âgés de 46 et 49 ans et la femme de 50 ans pourraient être accusés de possession de cocaïne pour des fins de trafic, de possession de méthamphétamine pour fins de trafic de même que de trafic et possession de cocaïne et de méthamphétamine.

Le SPS affirme que toutes les techniques d’enquête ont été utilisées dans ce dossier et que l’escouade canine de la Sureté du Québec (SQ) a assisté les agents municipaux.