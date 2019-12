Un homme dans la vingtaine a été atteint par balle lundi soir à Montréal et se trouve dans un état critique.

Mayssa Ferah

La Presse

Les coups de feu sont survenus dans le stationnement d’un commerce, à l’angle du Chemin de la Côte-de-Liesse et de l’avenue Chartier, à Dorval.

À 21 h 15, les policiers ont localisé un homme de 25 ans gisant au sol, touché au haut du corps par un projectile. Toujours conscient, il a été transporté à l’hôpital et son état est jugé critique.

Pour l’instant, il est difficile d’établir pourquoi la victime a été visée par cette attaque, souligne Raphaël Bergeron, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Le nombre de suspects est inconnu à ce stade de l’enquête et une description reste à déterminer. Un véhicule a été vu en train de quitter la scène du crime, mais on ignore s’il appartient à un suspect.

Les enquêteurs visionneront les bandes de vidéosurveillance disponibles afin d’éclaircir les circonstances de l’évènement.

Pointe-aux-Trembles

Un autre homme dans la vingtaine lutte aussi pour sa vie après avoir été victime d’une tentative de meurtre par balle lundi soir dans l’arrondissement de Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, à Montréal.

La victime de 24 ans marchait sur le trottoir quand des coups de feu ont été tirés dans sa direction, peu avant minuit. L’homme circulait à l’angle de la 4e Avenue et de la rue Notre-Dame et a été retrouvé par les policiers gisant sur le sol, inconscient. Il a été transporté en centre hospitalier et son état est jugé critique.

Le ou les suspects auraient pris la fuite à pieds et aucune arrestation n’a été effectuée pour le moment.