Une plainte a été déposée au Conseil canadien de la magistrature contre la juge en chef de la Cour d’appel, Nicole Duval Hesler, alors que celle-ci devrait rendre prochainement sa décision concernant la suspension de la Loi sur la Laïcité de l’État, qui interdit le port de signes religieux pour les employés de la fonction publique en position d’autorité.

Raphael Pirro

La Presse

À l’origine de la plainte, l’historien Frédéric Bastien avance dans une publication Facebook, dimanche, que « la juge en chef a manqué à son devoir de réserve pour plusieurs raisons et elle devrait se récuser ». La plainte a été déposée jeudi dernier.

Le 10 décembre prochain, Mme Duval Hesler donnera une allocution, dont l’objet est « Éviter les conflits d’intérêts à la Cour d’appel », à l’Association de droit Lord Reading, une organisation de juristes juifs du Québec qui a publiquement exprimé son opposition à la Loi sur la Laïcité de l’État. « La juge aide à financer une organisation qui s’oppose activement à loi qui est l’objet d’un litige devant son tribunal », a avancé Frédéric Bastien.

M. Bastien, qui jonglerait depuis quelque temps avec l’idée de se présenter à la course à la direction du Parti québécois, soutient par ailleurs que la juge a maintes fois affiché par écrit son « parti pris en faveur » du multiculturalisme, ce qui la placerait, toujours selon lui, « au centre d’un débat politique et idéologique qui est au cœur de la cause qu’elle doit juger aujourd’hui ».

Lors des audiences portant sur la suspension de la loi la semaine dernière, la juge a « associé la loi 21 à une réponse aux “allergies visuelles” aux signes religieux, ce qui assimile les partisans de la Loi sur la laïcité de l’État à des gens malades », prétend M. Bastien. En outre, « [la juge Duval Hesler] a demandé à Me Cantin, l’avocat du gouvernement, s’il portait un signe religieux. Ceci constitue une question déplacée qui a mené ce dernier à divulguer publiquement son athéisme. »

« Pour toutes ces raisons la juge Duval Hesler devrait se récuser et si elle ne le fait pas la procureure générale, Madame Sonia Lebel, devrait lui suggérer de le faire », conclut M. Bastien.

Lorsque la Cour d’appel a reçu la requête de suspension au printemps dernier, la juge Duval Hesler avait promis de rendre la décision avant le 7 avril 2020, date qu’elle aurait choisie pour son départ à la retraite. Cependant, il est possible que la décision soit rendue avant les Fêtes.