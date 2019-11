(Ottawa) Une femme qui a été arrêtée pour avoir omis de tenir une rampe d’un escalier roulant dans une station de métro a gagné sa cause après une saga judiciaire qui aura duré plus d’une décennie.

Catherine Lévesque

La Presse canadienne

Dans un jugement unanime, la Cour suprême du Canada a tranché que Bela Kosoian n’a commis aucune faute et qu’elle était en droit de refuser d’obéir à un ordre illégal d’un policier. Elle recevra 20 000 $ en dommages-intérêts.

Il y a plus de 10 ans, en mai 2009, Mme Kosoian a été arrêtée par un policier de la Ville de Laval, Fabio Camacho, pour avoir refusé de tenir la main courante en descendant l’escalier roulant de la station de métro Montmorency, à Laval.

Une fois arrivée en bas de l’escalier roulant, elle a refusé de s’identifier. M. Camacho et un autre collègue l’ont conduite à une salle de confinement, l’ont forcée à s’asseoir sur une chaise et l’ont menottée en raison de son comportement agité.

Après avoir fouillé son sac sans son consentement, les policiers lui ont remis deux constats d’infraction pour avoir désobéi à un pictogramme qui indiquait de tenir la rampe et pour avoir entravé le travail des policiers. Mme Kosoian a été acquittée de ces deux montants en cour municipale.

Mme Kosoian a par la suite poursuivi le policier, la Ville et la Société de transport de Montréal (STM). Les tribunaux inférieurs avaient rejeté son recours et conclu que Mme Kosoian avait été l’artisane de son propre malheur en refusant de coopérer.

La Cour suprême a unanimement exprimé son désaccord avec ces conclusions. Elle en vient plutôt à la conclusion « avec égards » que les tribunaux inférieurs ont commis « une erreur de droit en présumant de l’existence même de l’infraction reprochée ».

« À mon avis, l’agent Camacho a commis une faute civile en ordonnant à madame Kosoian de s’identifier, puis en procédant à son arrestation et à une fouille, sur la base d’une infraction inexistante, à savoir désobéir au pictogramme indiquant de tenir la main courante », écrit la juge Suzanne Côté.

La responsabilité incombe également à la Ville de Laval, en tant qu’employeur, et à la STM puisqu’elle n’a pas formé l’agent Camacho de façon adéquate sur les pictogrammes dans les stations de métro, selon le plus haut tribunal au pays.

Mais les policiers doivent tout de même utiliser leur jugement, poursuit la Cour suprême, et ne peuvent « s’en remettre aveuglément aux formations et aux instructions » qui leur ont été données.