Une bagarre a vite dégénéré en agression armée mardi en soirée, dans le secteur de Bordeaux-Cartierville, à Montréal.

Mayssa Ferah

La Presse

La bagarre s’est déclenchée en fin de soirée dans un stationnement commercial situé à l’intersection du boulevard Henri-Bourassa et de l’avenue Bois-de-Boulogne. Entre cinq et six personnes étaient impliquées. À 19 h 10, les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sont intervenus et ont localisé un blessé.

L’homme de 20 ans se trouvait au sol, blessé par arme blanche. Atteint à plusieurs endroits, il a dû être transporté à l’hôpital. Il était conscient lors de son arrivée en centre hospitalier et il n’y a aucun détail connu quant à son état actuel.

Un ami de la victime, âgé d’environ 20 ans, était impliqué dans le conflit.

Deux suspects ont quitté la scène en voiture. Les policiers les ont interceptés au coin du boulevard de l’Acadie et de la rue du Port-Royal. Ils ont été arrêtés et se trouvent actuellement en détention.

D’autres suspects ont pris la fuite.

À l’heure actuelle, la scène est protégée afin que les enquêteurs et les techniciens en identité judiciaire puissent analyser les circonstances exactes de l’évènement.

L’avenue Bois-de-Boulogne est fermée entre le boulevard Henri-Bourassa et la rue Louis Carrier.