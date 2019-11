Une ex-employée d’un CHSLD accusée d’avoir fraudé des résidants

Une ex-employée d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de l’est de Montréal fait face à des accusations criminelles pour avoir fraudé plus de 300 résidants, dont des patients sous curatelle publique. Pendant trois ans, Stéphanie Racette aurait dérobé plus de 100 000 $ à des personnes vulnérables à coups de petites sommes.