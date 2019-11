(Montréal) L’Archidiocèse de l’Église catholique à Montréal a mandaté une ancienne juge à la Cour supérieure du Québec, Pepita G. Capriolo, pour mener une enquête relativement à Brian Boucher, un prêtre diocésain reconnu coupable d’agressions sexuelles sur des mineurs et condamné à l’emprisonnement au printemps dernier.

La Presse canadienne

L’Archidiocèse soutient qu’il s’agira d’une enquête externe et indépendante.

Dans un communiqué, l’archevêque de Montréal, Christian Lépine, assure que l’Église veut aller au fond des choses pour connaître la vérité sur la façon dont les inquiétudes et les plaintes sur Brian Boucher ont été reçues et traitées.

Il explique que le mandat de Mme Capriolo sera, d’abord, de déterminer qui savait quoi et quand, puis, de formuler des recommandations pour faire en sorte que les politiques et procédures s’améliorent et éviter que de tels crimes se reproduisent.

L’Archidiocèse assure que Mme Capriolo aura accès à tous les moyens nécessaires pour procéder à une enquête approfondie et que les résultats seront rendus publics dès que l’enquête sera terminée.

Brian Boucher a écopé le 25 mars de huit ans de prison pour des agressions sexuelles commises sur deux mineurs, lesquels sont maintenant des adultes.

Le prêtre catholique a oeuvré dans dix églises montréalaises entre 1985 et 2015. Les agressions ont été commises dans deux églises entre 1995 et 1999, dans un cas, et entre 2008 et 2011, dans l’autre cas.