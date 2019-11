Un incendie s’est déclaré dans l’arrondissement de Lasalle lundi soir et a mené à la découverte d’une plantation de cannabis.

Mayssa Ferah

La Presse

Les pompiers sont intervenus rapidement sur la rue Lafleur à Lasalle, alors qu’un immeuble à logements avait pris feu vers 22 h 10. Sur les lieux, ils ont découvert une plantation de cannabis au rez-de-chaussée et au deuxième étage de l’édifice incendié.

Les flammes ont été maîtrisées et l’incident n’a fait aucun blessé. Trois personnes, âgés entre 20 et 50 ans, ont été incommodées par la fumée. Elles ont été transportés dans un centre hospitalier et sont actuellement hors de danger.

La section des incendies criminels du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) détermineront la cause de l’incendie. Des enquêteurs en matière de stupéfiants s’occuperont du dossier afin d’éclaircir la situation sur la présence d’une plantation de cannabis dans le bâtiment.