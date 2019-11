D’un côté, un automobiliste, Erick Marciano, louangé pour avoir délibérément causé une collision, évitant que des piétons soient heurtés par un chauffard poursuivi par la police, mardi au centre-ville de Montréal.

Isabelle Ducas

La Presse

De l’autre, Samuel Tremblay, un jeune homme souffrant de problèmes de santé mentale, en crise parce qu’il a été abandonné par le système de santé, selon sa mère.

« Ça fait des années que je me bats pour que mon fils soit pris en charge », a lancé la mère du chauffard, Ananda Tremblay, après avoir assisté à la comparution du jeune homme, par visioconférence, au palais de justice de Montréal, mercredi après-midi. « Pourquoi on attend qu’il arrive quelque chose de grave avant d’agir ? S’il n’y avait pas eu quelqu’un là pour sauver les piétons, il serait arrivé quelque chose de beaucoup plus grave. »

Samuel Tremblay, 19 ans, doit répondre de sept chefs d’accusations, notamment pour vol de véhicule, voies de fait, conduite dangereuse, et conduite avec facultés affaiblies.

Mardi midi, le jeune homme a été intercepté par la police, sur le boulevard René-Lévesque est, parce qu’il conduisait de façon erratique. Après s’être immobilisé, il a décidé de s’enfuir et a été pris en chasse par une auto-patrouille.

Alors qu’il arrivait à haute vitesse à l’intersection de la rue Saint-Denis, où des piétons traversaient, un automobiliste arrêté a eu la présence d’esprit de s’avancer pour bloquer le passage au chauffard, en créant délibérément une collision pour éviter un accident qui aurait pu être plus funeste.

Son geste a été souligné par la police et par de nombreux observateurs, entre autres la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Je tiens à saluer le courage d’Erick Marciano, dont le geste héroïque a sauvé la vie de nombreux piétons au centre-ville de Montréal. En mon nom et en celui des Montréalais.e.s, je vous remercie du fond du cœur, M. Marciano », a indiqué Mme Plante sur son compte Twitter.