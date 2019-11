Wassim Mouladad aurait menacé de mort son ex-conjointe et sa famille.

Un homme de 24 ans soupçonné d’avoir proféré des menaces de mort est recherché par la Régie intermunicipale de police Roussillon. Le corps policier a demandé l’aide du public pour le retrouver.

Janie Gosselin

La Presse

Un mandat d’arrestation a été lancé pour Wassim Mouladad. Il aurait menacé de mort son ex-conjointe et sa famille. Il pourrait se trouver dans la région de Montréal, secteur Pierrefonds, a précisé la Régie intermunicipale de police Roussillon dans un communiqué.

L’homme mesure 1,73 m (5 pi 8 po) et pèse 77 kg (170 lb). Il a les cheveux courts, bruns, et les yeux bruns. Il a un tatouage en étoile rouge et noire sur le coude droit.

Toute personne ayant des informations pour permettre aux policiers de le retrouver est invitée à composer le 911. Des informations pouvant servir à l’enquête peuvent aussi être communiquées à la Régie intermunicipale de police Roussillon au 450 638-0911 poste 600.