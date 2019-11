Deux femmes se retrouvent entre la vie et la mort à Saint-Roch-de-l’Achigan à la suite d’un accident de la route survenu dans la nuit de jeudi à vendredi.

Mayssa Ferah

La Presse

Leur véhicule accidenté a été repéré par des passants vers 3 h 45. Il se trouvait près du Chemin de la ligne Mercier, dans un fossé. Les deux passagères dans la trentaine sont dans un état critique.

Un technicien est sur place pour examiner la scène et reconstituer les circonstances de l’évènement. Les causes de la collision restent inconnues pour le moment et l’enquête suit son cours.