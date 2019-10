Accusé d’agression sexuelle, le propriétaire d’un restaurant

La Belle Province du secteur de Saint-François a été arrêté en septembre. Les policiers croient qu’il pourrait y avoir d’autres victimes.

Mayssa Ferah

La Presse

Fredi Gonzalez Rodriguez, âgé de 47 ans, a été arrêté par le Service de police de Laval (SPL), le 19 septembre dernier.

Propriétaire du restaurant depuis les 20 dernières années, il aurait profité de sa position d’autorité sur des employés en leur faisant des attouchements sexuels non consentis sur les lieux de travail.

Les éléments qui ressortent de l’enquête laissent croire que d’autres employés auraient subi des sévices sexuels de la part de cet homme, depuis 1999.

M. Gonzalez Rodriguez fait face à quatre chefs d’agression sexuelle et contact sexuel sur plus d’une victime et se présentera devant le tribunal le 29 novembre prochain.

Toute personne ayant été à l’emploi de Fredi Gonzalez Rodriguez ou désirant transmettre des informations est invitée à contacter le service de police, de façon confidentielle, par la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou en composant le 911.