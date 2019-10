La Régie intermunicipale de police Roussillon a demandé l’aide du public pour retrouver un homme de 25 ans qui a quitté son domicile de Candiac vers 22 h le 25 octobre.

Thomas Dufour

La Presse

La famille de Steven Gingras s’inquiète pour sa sécurité. Le résident de Candiac est connu pour avoir déjà tenu des propos suicidaires.

Il mesure 1,75 m (5 pi 9 po) et pèse 60 kg (132 lb). Il a les yeux bleus, les cheveux châtains courts d’un côté et plus longs de l’autre. Il porte souvent une casquette, un manteau noir et des souliers noirs.

Son véhicule Mazda 3 blanc de l’année 2017 a été retrouvé près du pont Brébeuf à Sainte-Catherine. Le manteau et la casquette de M. Gingras ont aussi été retrouvés près du pont. Son cellulaire était dans sa poche de manteau.

La Sûreté du Québec a dépêché un hélicoptère, des plongeurs et un maître chien afin de retrouver Steven Gingras.

La Régie intermunicipale de police Roussillon demande à toute personne qui l’apercevrait de communiquer avec le lieutenant en devoir au (450) 638-0911 poste 600. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon confidentielle via l’organisme Échec au crime au 1 (800) 711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à echecaucrime.com.