Trois hommes ont été blessés par balles et un corps sans vie a été retrouvé dans la nuit de jeudi à Montréal-Nord. Sur la photo, un policier recherche des indices sur la rue Lapierre.

Un mort et trois blessés à Montréal-Nord

Trois hommes ont été blessés par balles et un corps sans vie a été retrouvé dans la nuit de jeudi à Montréal-Nord. Les trois individus ont été blessés au bas du corps peu après 21 h à l’angle de la rue Pierre et de l’avenue Matte. Leur vie n’est pas en danger et ils seront rencontrés par les enquêteurs.

Mayssa Ferah

La Presse

Un périmètre a été érigé et l’escouade canine a été mobilisée sur les lieux. Il n’y a pas de suspect dans ce dossier pour le moment.

Non loin, dans une ruelle sur la rue Lapierre, le corps d’un homme non identifié a été retrouvé peu après par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). La dépouille semblait avoir été blessée au haut du corps.

Les enquêteurs ignorent pour l’instant si ces deux évènements sont liés.