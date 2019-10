Les quatre suspects arrêtés : en haut, Jonathan Massari et Domenico Scarfo; en bas, Marie-Josée Viau et Guy Dion.

Les trois hommes et la femme arrêtés hier relativement à quatre meurtres commis au sein de la mafia montréalaise en 2016 comparaissent ce matin au palais de justice de Montréal.

Daniel Renaud

La Presse

Jonathan Massari, Domenico Scarfo, Guy Dion et Marie-Josée Viau ont été accusés des meurtres au premier degré de Rocco Sollecito, Lorenzo Giordano et des frères Vincenzo et Giuseppe Falduto.

Le juge Claude Leblond de la Cour du Québec a émis une ordonnance de détention et la cause a été reportée au 16 décembre pour la forme.

Le juge a également, à la demande de la poursuite, émis un interdit de publication sur le nom, l’image et la voix d’un agent civil d’infiltration impliqué dans le dossier, comme le rapportait La Presse ce matin.

L’individu, qui a signé un contrat avec les autorités, et sa famille font l’objet d’une protection. En échange, il est prévu qu’il témoigne durant les procédures.

Selon un document de cour, outre le fait qu’il ait porté un appareil d’enregistrement, l’ACI 26 746 aurait également collaboré à l’interception de messages texte et de messages cryptés de style PGP, et a été présent sur des surveillances physiques.

Domenico Scarfo est apparu le premier dans le box des accusés. Vêtu d’un kangourou gris, il a paru dépassé par les événements.

Visiblement apeurée, Marie-Josée Viau a porté ses mains menottées à son visage lorsqu’elle a entendu le juge ordonner sa détention.

« Vous êtes Jonathan Massari ? » a demandé le juge.

« Oui » a répondu Massari d’une voix faible, avant d’être amené à son tour à la détention.

Guy Dion, chef des pompiers de Saint-Jude, a suivi les échanges entre juge et avocats avec attention.

Aux dernières nouvelles, les corps des frères Falduto n’avaient pas encore été retrouvés à Saint-Jude.