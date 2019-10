(Québec) Deux personnes âgées dans la vingtaine ont été arrêtées vendredi dans une résidence du quartier Limoilou, à Québec, où d’importantes quantités de drogue ont été saisies.

La Presse canadienne

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) signale qu’un enfant âgé de 3 ans vivait à cet endroit. Il a été pris en charge par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ).

Les policiers qui ont investi les lieux ont notamment trouvé 8600 comprimés de méthamphétamine, 336 buvards de LSD, 45 grammes de haschich, 325 millilitres de GHB, 78 grammes de cannabis illicite, 31 grammes de cocaïne, près de 34 000 $ en devises canadiennes et une arme à plomb. Un véhicule a aussi été saisi.

L’homme de 27 ans et la femme de 26 ans ont été arrêtés pour possession et trafic de stupéfiants. Ils ont été placés en détention provisoire en attendant leur comparution au Palais de justice de Québec, probablement plus tard vendredi.