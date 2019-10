Les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demandent l’aide du public pour retrouver Joselino Correia, porté disparu depuis mercredi matin.

Mayssa Ferah

La Presse

L’homme est âgé de 62 ans et souffre de la maladie d’Alzheimer. Il a la peau blanche, une moustache et des cheveux courts de couleur poivre et sel. Il parle français et portugais.

Il mesure 5’9" et pèse 130 lb.

Il a été vu pour la dernière fois mercredi matin aux alentours de 9 h. Il portait une paire de jeans bleus, un manteau de construction à carreaux de couleur rouge, noir et blanc et des souliers de marque Nike, noirs et blancs.

Il fréquente régulièrement les parcs, l’hôtel de ville et les bibliothèques.

La famille de M. Correia craint pour sa sécurité. Il a quitté son domicile du secteur d’Anjou à pieds, sans donner de nouvelles, ce qui n’est pas dans ses habitudes, indique-t-on.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.