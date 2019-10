Deux hommes soupçonnés d’avoir tiré sur un livreur de pizza ont été arrêtés dimanche soir dans le secteur du Plateau-Mont-Royal, à Montréal.

Mayssa Ferah

La Presse

L’homme affirme avoir été atteint par balle au coin des rues Papineau et Sherbrooke. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a reçu l’appel les avisant de l’évènement aux alentours de 3h45.

À l’arrivée des policiers, la victime de 45 ans était atteinte d’une blessure légère au pied, possiblement causée par un fusil à air comprimé. Il a été transporté à l’hôpital et on ne craint pas pour sa vie.

Selon les informations fournies par le SPVM, deux hommes lui auraient tendu un piège. Les suspects âgés de 31 ans et 33 ans auraient commandé une pizza dans le but de procéder à une tentative de vol à l’endroit du livreur. Ils ont été localisés et arrêtés par les policiers.

Un périmètre de sécurité a été érigé. Les deux suspects en détention vont être rencontrés par les enquêteurs au courant de la journée.