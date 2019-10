« J’ai causé la mort à cause d’une accumulation de colère », dit Ugo Fredette

(Saint-Jérôme) Ugo Fredette ne nie pas être responsable de la mort de sa conjointe Véronique Barbe, poignardée à 17 reprises il y a deux ans. Il a admis avoir causé la mort de la femme de sa vie à la suite d’une « accumulation de colère », vendredi à son procès pour les meurtres au premier degré de Véronique Barbe et Yvon Lacasse.

Louis-Samuel Perron

La Presse

« J’ai jamais dit que c’était pas de ma faute ce qui s’est passé. J’ai causé la mort de Véronique à cause d’une accumulation de colère. Je me suis senti menacé quand elle a tenté de me poignarder. J’ai tilté. Le chaudron a explosé, je ne voulais pas ça », s’est-il défendu, en contre-interrogatoire.

Mardi, à la barre des témoins, Ugo Fredette a donné pour la première fois sa version des faits au jury en se posant en victime des événements. Il a raconté avoir été attaqué par sa conjointe « hystérique » dans leur résidence de Saint-Eustache. C’est après avoir bloqué un coup de couteau de sa conjointe dans la cuisine que les « fils se sont touchés » dans son esprit.

Le procureur de la Couronne Me Steve Baribeau a cuisiné l’accusé au sujet d’un épisode-clé de violence conjugale survenu quatre jours avant les meurtres. Selon la version d’Ugo Fredette, sa conjointe menaçait d’appeler la police pour le faire arrêter, parce qu’il tentait de contacter quelqu’un qu’on ne peut pas identifier. Il avait alors « vraiment peur » que la police intervienne.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Me Steve Baribeau, procureur de la Couronne.

Véronique Barbe sort alors de la maison en criant « Au secours ! ». « Je la ramène dans la maison en lui mettant la maison sur la bouche, parce que j’ai peur que les voisins appellent la police », a témoigné Ugo Fredette. Sa conjointe le frappe ensuite à plusieurs reprises à la poitrine. « À la suite des coups, je l’ai poussé. Elle est tombée sur ses genoux. J’ai aidé à la relever. On a pleuré ensemble », a-t-il ajouté.

« Pourquoi vous restez là ? », a lancé Me Baribeau à l’accusé. « Je l’aime. Je veux rester chez moi, je veux profiter de ma maison, c’est pour ça que je tiens tête pour une fois. C’était la première fois que je disais non à Véronique », a rétorqué Ugo Fredette.

Plus tard dans la nuit, Véronique Barbe continue le dénigrer et de lui crier après. Elle répète vouloir vendre leur maison, selon l’accusé. « Elle m’a donné un coup sec à l’œil gauche », assure-t-il. C’est à ce moment que l’homme de 43 ans a donné un coup de pied sur le lit sur lequel se trouvait sa conjointe. Il explique avoir ensuite couché avec elle dans ce lit simple.

Plus tôt dans le procès, le thérapeute du couple a témoigné avoir reçu les confidences de Véronique Barbe au sujet de cet épisode de violence. Selon Michel Corneillier, Véronique Barbe avait « vraiment peur d’Ugo ». Elle était même « terrorisée ». L’accusé reproche au thérapeute d’avoir « pris la défense » de sa conjointe lors de cette séance.

Fredette regrette d’être passé « de l’autre côté de la clôture »

La passion d’Ugo Fredette pour les films et les documentaires a également été abordée en contre-interrogatoire vendredi matin. L’homme de 43 ans consacrait ses soirs et fins de semaine avec son ami Stéphane Parent sur des productions portant sur des femmes assassinées dans les années 70 et des reconstitutions de scènes de crime. Il avait également participé à un film sur Cédrika Provencher.

« J’ai travaillé avec des familles de victimes. Ça me gratifiait de faire des reconstitutions de scènes de crimes avec des enfants », a expliqué l’accusé.

Quelques jours après son arrestation, Ugo Fredette s’est entretenu avec ses parents au téléphone lorsqu’il était hospitalisé à Ottawa. Dans cette conversation, Ugo Fredette reprochait à des proches de parler en mal de lui sur les réseaux sociaux.

Interrogé par Me Baribeau à ce sujet, Ugo Fredette a dit regretter que « personne » ne soit « capable » de voir ce qu’il a fait « avant » pour les « familles de victime ». « J’ai fait beaucoup pour les familles de victimes, je regrette d’être passé de l’autre côté de la clôture, j’ai honte de ça… », a-t-il lâché.

La défense demande au jury d’acquitter Ugo Fredette des meurtres au premier degré et de plutôt le reconnaître coupable d’homicide involontaire. Selon la théorie de la Couronne, Ugo Fredette n’acceptait pas sa rupture avec Véronique Barbe. Il a ensuite battu à mort Yvon Fredette, 71 ans, à une halte routière pour lui voler son véhicule pendant sa fuite avec un enfant, selon la poursuite.

Le contre-interrogatoire se poursuit toute la journée vendredi au palais de justice de Saint-Jérôme.