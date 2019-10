(Montréal) L’Office de la protection du consommateur affirme avoir réalisé en 2018-2019 le nombre le plus élevé de vérifications et d’interventions auprès des commerçants depuis qu’il cumule ces statistiques en 2013.

Lia Lévesque

La Presse canadienne

L’OPC a ainsi réalisé 3386 « activités de surveillance » auprès de ceux-ci, soit les vérifications, inspections et enquêtes additionnées.

Au plan des interventions juridiques, l’Office a effectué 254 poursuites pénales et émis 329 avis d’infraction.

Le rapport annuel de gestion de l’OPC a été déposé jeudi à l’Assemblée nationale par la ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Sonia LeBel.

Les interventions de l’Office ont mené à des amendes de 751 717 $.

Quelque 29 % de ces amendes ont trait à la vente et aux services liés aux véhicules et autres moyens de transport, pour un montant de 221 756 $, et 24 % ont trait au domaine du voyage, pour un montant de 181 988 $. Suivent les services liés à la construction, à la rénovation et à l’habitation (18 % pour un montant de 133 974 $), puis les services liés aux loisirs, aux sports et aux divertissements.

Plaintes

L’équipe de l’Office de la protection du consommateur a traité 156 684 cas. De ce nombre, 28 364 ont fait l’objet d’une plainte de nature pénale ou civile.

Les principaux sujets de plaintes au sujet de biens et services portaient, dans l’ordre, sur les automobiles d’occasion, les gros appareils électroménagers, les services de construction, entretien, rénovation et habitation, puis les meubles et les automobiles neuves.

De même, 25 442 consommateurs ont pu être indemnisés grâce au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages et par les cautionnements qui doivent être fournis par les commerçants qui détiennent un permis de l’OPC.