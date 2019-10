Une dispute entre deux amis dans la vingtaine a dégénérée en agression armée mercredi soir dans le quartier Côte-des-Neiges.

Mayssa Ferah

La Presse

Un individu de 24 ans connu des policiers a sorti une arme blanche alors qu’il se disputait avec un homme âgé de 22 ans. L’altercation s’est produite mercredi vers 22 h à Côte-des-Neiges, sur un trottoir de la rue Barclay.

L’homme attaqué a saisi l’arme et a poignardé son agresseur. Le premier homme a été conduit en centre hospitalier et on ne craint pas pour sa vie. Il est connu des policiers et n’a pas collaboré avec les enquêteurs du Service de police de la ville de Montréal (SPVM).

Le deuxième homme est actuellement en centre de détention. On ne connaît pas la raison de la dispute.