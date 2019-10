(Saint-Jérôme) Quatre jours après avoir menacé de le tuer, Véronique Barbe a tenté de poignarder Ugo Fredette dans la cuisine de leur résidence, a témoigné mercredi l’homme de 43 ans. C’est à ce moment que les « fils se sont touchés » dans sa tête et qu’il a poignardé sa conjointe avant de prendre la fuite avec un enfant.

Louis-Samuel Perron

La Presse

Ugo Fredette présente pour la première fois sa version des faits au jury mercredi à son procès pour les meurtres au premier degré de sa conjointe Véronique Barbe et d'Yvon Lacasse, tués le 14 septembre 2017 à Saint-Eustache et Lachute. Vêtu d’un veston noir, les deux mains posées sur la barre des témoins, Ugo Fredette témoigne d’un débit rapide, pratiquement sans prendre de pause. Après 12 minutes d’un flot ininterrompu, sa voix a craqué au début de son témoignage.

Le jour fatidique, Véronique Barbe l’insultait et lui criait après, explique-t-il. « Ça a éclaté, Véronique a crié. Un cri haineux. Elle a essayé de me garrocher dans les marches, elle m’a poussé, je me suis retenu dans la rampe de gauche. J’étais dans tous mes états, j’étais en colère. Je suis parti à courir après, jusque dans la cuisine. Quand j’ai tourné le coin, Véronique a essayé de m’attaquer avec un couteau », lâche-t-il d’un trait en reniflant.

« Par après, j’ai eu un flash que je suis sur le patio et que j’ai donné un coup à Véronique dans le bras gauche, c’est ce que je me souviens d’un flash sur le balcon. […] Véronique est couchée sur le dos dans la cuisine, avec un couteau dans la poitrine, avec du sang. [L’enfant] est accroupi près de son épaule et dit : "j’ai peur du sang’" », souffle Ugo Fredette, la voix brisée par l’émotion.

« J’ai paniqué, j’ai eu peur, je ne comprends pas ce qui arrive, que c’est arrivé comme ça. Ça m’arrache le coeur… Je panique. J’ai pris [l’enfant] et j’ai quitté immédiatement la maison », ajoute-t-il. « Tout ce que j’ai comme image, c’est Véronique qui est dans la cuisine avec un couteau dans la poitrine, cette image-là me hante, me dégoûte, je l’aimais ma blonde », dit-il en sanglots.

Ugo Fredette raconte avoir roulé avec son camion jusqu’à une halte routière à Lachute dans les Laurentides. Là, il s’est arrêté pour faire un « numéro deux » dans un boisé, en s’éloignant du véhicule. À son retour, un homme était en train de tirer l’enfant de six ans vers son véhicule.

« [L’enfant] recule, il fight le monsieur. Je trouve ça inconcevable, j’ai l’impression qu’il va se faire enlever. Je dis au monsieur de le lâcher en l’agrippant par le collet. Le monsieur m’a donné un coup dans le visage, il m’a brisé les lunettes, il m’a grafigné le visage. Après on s’est battu dans le véhicule. Le monsieur, pour moi, est violent. Il m’agresse », raconte Ugo Fredette. Son objectif est clair : « protéger » l’enfant.

Les deux hommes se battent à l’intérieur du véhicule. Des coups de poing sont échangés, selon l’accusé. Puis Ugo Fredette fait une « prise de judo » contre l’homme qui se cogne la tête au sol.

« J’ai entendu un bruit sourd… comme un craquement. Aucun mouvement après ça. Il était inerte et ne respirait pas. [Dans ma tête], j’ai la même image, de Véronique qui est couchée par terre, avec du sang dans le visage. J’ai la même image d’horreur qui me revient. C’est exposant trois, c’est pire que dans la maison… », témoigne Ugo Fredette.

Il prend ensuite le véhicule de l’homme – le septuagénaire Yvon Lacasse – et met son corps inerte dans le siège du passager. Il le dépose ensuite dans un boisé un peu plus tard et reprend la route.

Au début de son témoignage, Ugo Fredette s’est présenté comme un « producteur de films » et spécialiste en extermination. Il a raconté au jury avoir travaillé aux côtés du réalisateur Stéphane Parent et de Claude Poirier sur des documentaires d’enquête sur des femmes assassinées dans les années 70.

« On faisait des reconstitutions de scènes de crimes avec des enfants. Mais ce n’est pas quelque chose que je trippais, j’avais de la misère au niveau des enfants, je trouvais ça difficile de regarder les rapports d’autopsie », a-t-il expliqué.

L’avocat de la défense Me Louis-Alexandre Martin demande au jury d’acquitter Ugo Fredette des meurtres au premier degré et de le reconnaître coupable d’homicide involontaire. Selon la théorie de la défense, Ugo Fredette a voulu « protéger » un enfant de six ans des deux victimes. Il allègue avoir été attaqué au couteau par Véronique Barbe.

La Couronne tente de prouver que l’accusé a tué Véronique Barbe parce qu’il refusait d’accepter leur rupture. Selon la théorie de la poursuite, il a ensuite tué Yvon Lacasse, 71 ans, pour lui voler son véhicule pendant sa fuite d’une journée jusqu’en Ontario.