(Québec) Un homme de 56 ans a été retrouvé sans vie dans une résidence de Québec, vendredi après-midi. La victime aux prises avec un problème de mobilité réduite serait décédée à la suite du déclenchement d’un incendie.

La Presse canadienne

Selon ce que rapporte le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), c’est la conjointe de la victime qui a découvert le corps inanimé, vers 16 h, dans sa résidence de la rue Jean-Froissart.

La dame qui revenait chez elle a remarqué la présence de beaucoup de fumée, puis a trouvé l’homme sans vie. Les services d’urgence ont été appelés sur les lieux et ont constaté le décès du quinquagénaire qui serait dû à « un incendie sans propagation de flammes » survenu à l’intérieur de la résidence.

La femme a été emmenée dans un centre hospitalier étant donné les circonstances du drame.

Des enquêteurs de la police et du service d’incendie, de même que des techniciens de l’unité d’identification judiciaire ont été dépêchés sur place et une enquête est en cours afin de comprendre les causes du décès et de la source de l’incendie.