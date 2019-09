(Montréal) Une petite manifestation en marge de la grande marche pour le climat aurait dérapé, en fin de journée vendredi, forçant le Service de police de la Ville de Montréal à intervenir dans le secteur du Square Victoria et du Palais des congrès.

La Presse canadienne

D’après ce que rapporte l’agent Manuel Couture, porte-parole du SPVM, un petit groupe de personnes s’est rassemblé vers 16 h 30 dans le Square Victoria, où ils auraient érigé une structure de bois. Des gens auraient aussi posé des gestes de vandalisme sur un monument.

Si le regroupement semblait d’abord festif, les manifestants se seraient plus tard masqué le visage et vers 18 h 50, ils ont mis le feu à leur structure de bois installée au milieu de la rue du Square-Victoria et ont lancé des pièces pyrotechniques.

Les policiers ont à ce moment donné l’ordre aux gens de se disperser et certains s’en seraient alors pris aux agents en lançant des objets.

Comme plusieurs manifestants ont fui les lieux vers les stations de métro et le Palais des congrès, l’accès à la station de la Place-d’Armes a été temporairement fermé.

Des arrestations auraient été effectuées, mais le SPVM n’a pas encore dressé de bilan de l’opération.