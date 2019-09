Une nouvelle équipe de coordination sera mise en place pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants sur l’internet, a annoncé jeudi matin la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

Mayssa Ferah

La Presse

La future équipe sera composée de neuf membres de la Sûreté du Québec (SQ) et d’un policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). L’initiative permettra la mise en commun des expertises avec différents corps de police municipaux au Québec, qui travailleront en étroite collaboration avec les agents de la SQ et du SPVM. L’équipe s’ajoute à celles déjà présentes sur le terrain.

Une somme de 2,2 millions de dollars par an sur une période de cinq ans sera injectée dans le projet, totalisant 11 millions de dollars.

Depuis le déploiement en 2012 de la stratégie provinciale de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants sur l’internet, plus de 750 arrestations de prédateurs sexuels ont été effectuées. L’accessibilité à internet rend les jeunes vulnérables au leurre d’enfant, à la sextorsion, la distribution d’images intimes et tous les crimes relatifs à la pornographie juvénile.

Malgré les efforts déployés, les sept dernières années on vu une hausse de ces actes illégaux. « Ça confirme l’importance d’intervenir pour des arrestations plus rapides, pour renforcer et consolider nos efforts », a dit Mario Bouchard, directeur général intérimaire de la SQ.

« Comme mère de presque deux enfants, ça m’interpelle énormément. Ce sont des histoires qui donnent froid dans le dos », a dit la vice-première ministre Geneviève Guilbault.