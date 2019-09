Walter A Haeberle, un homme âgé de 71 ans résidant dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, est porté disparu depuis mardi. Le Service de police de la ville de Montréal sollicite l’aide du public afin de le retrouver.

Raphael Pirro

La Presse

M. Haeberle est un homme blanc mesurant 1 m 80 et pesant 75 kg. Il a les yeux bleus et les cheveux brun-gris. Il s’exprime en français et en anglais.

Le jour de sa disparition, il portait un manteau de cuir brun de marque Roots, un pantalon de velours vert foncé et des souliers avec lacets en cuir brun. Il portait aussi un casque de vélo de couleur jaune.

M. Hadberle a quitté son domicile pour faire une promenade à vélo, et s’est probablement dirigé vers la piste cyclable longeant le fleuve, comme il le fait régulièrement. Il pourrait se trouver dans les arrondissements de Verdun, de LaSalle ou de Lachine. Il souffre d’alzheimer, et pourrait avoir de la difficulté à se retrouver.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.