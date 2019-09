Le Service de police de Laval a demandé l’aide de la population pour retrouver un jeune homme de 20 ans, disparu après avoir quitté l’hôpital le 14 septembre dernier.

Janie Gosselin

La Presse

Les proches de Samuel Rouleau ont dit craindre pour sa sécurité, notamment parce qu’il doit prendre des médicaments et ne les aurait pas avec lui.

L’homme de 1,72 m (5 pi 5 po), pesant 165 lb (75 kg), pourrait se trouver à Montréal ou à Laval, notamment dans le secteur du parc des Prairies.

Il a les cheveux roux et une barbe rousse, et les yeux verts. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un chandail à capuchon noir, un t-shirt rouge, un pantalon noir et des bottes noires.

Toute personne ayant de l’information pour retrouver Samuel Rouleau est invitée à communiquer, de façon confidentielle, au 450 662-INFO (4636) ou à faire le 911.