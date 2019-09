Le club de golf Le Mirage, qui appartient à Céline Dion, est actuellement au coeur d’une bataille judiciaire qui pourrait coûter à l’établissement presque un demi-million de dollars. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a donné foi à des plaintes de travailleurs qui accusent des membres de la direction d’avoir versé dans leurs salaires d’importantes sommes provenant des pourboires amassés par les employés.



Mayssa Ferah

La Presse

Situé dans la paisible région de Lanaudière, à quinze minutes de l’île de Montréal, le club de golf Le Mirage jouit d’une excellente réputation. L’établissement de Terrebonne est pourtant actuellement le lieu de tensions d’ordre légal entre le personnel de service et la direction.

« Depuis plusieurs années, les employés se plaignent. Pendant longtemps, on n’a pas eu de convention de partage de pourboire, mais personne n’était au courant que les directeurs pigeaient dans les pourboires », confie un employé, qui souhaite protéger son identité car il travaille toujours pour l’entreprise et craint des représailles.

« On ne voyait pas les bonnes factures et eux se séparaient ça dans les bureaux », pense un autre individu impliqué, qui préfère rester anonyme pour les mêmes raisons.

Plainte anonyme

Une soixantaine de salariés sont impliqués dans cette affaire et seraient touchés par une possible malversation de pourboires. Le montant réclamé s’élève à 471 790,87 $ et inclut pourboires, vacances et intérêts. Dans certains cas, on parle de plus de 20 000 $ en pourboires qui auraient été versés à la direction. C’est la plainte anonyme d’un employé à la CNESST qui a déclenché l’enquête de l’organisme. Selon la partie plaignante, ils n’auraient jamais consenti à ce partage de leur pourboire.

Rappelons que les Normes du travail condamnent la pratique reprochée par les présumées victimes. « L’employeur ne peut imposer un partage des pourboires entre les salariés. Il ne peut non plus intervenir de quelque manière que ce soit dans l’établissement d’une convention de partage des pourboires. Une telle convention doit résulter du seul contentement libre et volontaire des salariés qui ont droit aux pourboires », somme l’article 50 des Normes.

Contactée par La Presse, la CNESST a refusé toute demande d’entrevue, étant donné que le processus judiciaire est toujours en cours.

La Commission a toutefois fait parvenir une mise en demeure au Mirage, selon un document légal obtenu par La Presse. Le tout s’est produit suite aux allégations selon lesquelles la direction aurait subtilisé une partie des pourboires des serveurs et des maîtres d’hôtel. Le document consulté fait notamment mention de l’absence d’une convention de partage de pourboires, constatée par un enquêteur de la CNESST en 2018.

Appelée à commenter sur le dossier, la direction du golf Le Mirage n’a pas donné suite aux appels téléphoniques de La Presse. Le Mirage appartient à Céline Dion depuis 1997.