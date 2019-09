Une collision impliquant quatre véhicules et des piétons a fait plusieurs blessés vendredi en fin d’après-midi dans Cartierville, à Montréal.

Janie Gosselin

La Presse

Une enfant fait partie des deux piétons blessés, a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal. La fille d’environ 10 ans a subi des blessures importantes au visage et au haut du corps, mais on ne craint pas pour sa vie. Un homme d’environ 60 ans a quant à lui subi des blessures mineures, tout comme deux conducteurs, un homme et une femme.

La collision s’est produite sur la rue de Salaberry, près du boulevard de L’Acadie, vers 16 h.

Une enquête a été ouverte.