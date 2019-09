(Ottawa) L’ancien otage Joshua Boyle a menti en soutenant que sa femme, Caitlan Coleman, était une mère négligente et impropre, a déclaré lundi un procureur de la Couronne.

Jim Bronskill

La Presse canadienne

Le procureur Jason Neubauer a affirmé que Joshua Boyle, accusé d’avoir agressé Caitlan Coleman, voulait la présenter comme un mauvais parent pour alimenter une fiction plus vaste selon laquelle elle souffrirait de troubles mentaux.

Pendant le contre-interrogatoire, Joshua Boyle a nié avoir inventé quoi que ce soit, affirmant que Caitlan Coleman était une mère incompétente qui frappait souvent leur enfant aîné.

Le procès pour agression sexuelle et voie de fait de Joshua Boyle a été interrompu pendant plusieurs heures, lundi, en raison de différends sur l’autorisation de certains éléments de la preuve.

Joshua Boyle, 36 ans, a plaidé non coupable d’infractions à l’encontre de Mme Coleman, notamment de voie de fait, d’agression sexuelle et de séquestration entre octobre et décembre 2017.

Les infractions auraient été commises à la suite du retour du couple au Canada, après cinq années comme otages d’extrémistes liés aux talibans qui les auraient enlevés lors d’un voyage en Afghanistan en 2012.

Caitlan Coleman a eu trois enfants en captivité malgré les conditions pratiquement intolérables de la famille.

Après leur libération, ils sont revenus au Canada et ont passé du temps dans un hôtel à Ottawa avant de trouver un appartement. Caitlan Coleman a fui leur domicile à la fin du mois de décembre 2017, affirmant à la police que Joshua Boyle l’avait agressée à plusieurs reprises. Il a été arrêté quelques heures plus tard.

Joshua Boyle a nié avoir agressé son épouse — ils sont désormais séparés —, affirmant au tribunal qu’elle était violente, instable et sujette à des crises.

Selon Joshua Boyle, durant la période de leur captivité, Caitlan Coleman frappait régulièrement leur fils sur le torse et le secouait.

Me Neubauer a accusé Joshua Boyle de mentir, affirmant qu’il savait très bien que sa femme, qui avait témoigné plus tôt au cours du procès, n’était pas violente.

Joshua Boyle a rétorqué : « Je sais qu’elle l’était et, respectueusement, vous le savez bien. »

Caitlan Coleman est devenue semi-catatonique en captivité, refusant de nourrir leur fils ou de changer ses couches, a soutenu l’accusé.

Après avoir été témoin du comportement de Caitlan Coleman pendant quatre mois, il a décidé de se séparer, a-t-il témoigné. Cependant, il a nié haïr sa femme, affirmant qu’il savait que son état psychologique n’était pas ce qu’il devait être.

Joshua Boyle a déclaré que la négligence de Caitlan Coleman a continué une fois qu’ils ont été libérés.

L’accusé a affirmé qu’il avait décidé d’attendre un peu avant de quitter son épouse, car il ne voulait pas que leurs enfants associent leur récente liberté de la captivité au fait qu’un de leurs parents leur soit arraché.

Me Neubauer a laissé entendre à Joshua Boyle qu’il haïssait Caitlan Coleman et qu’il lui aurait déjà dit que s’il avait été non croyant, il l’aurait tuée.

Joshua Boyle a nié avoir dit une chose pareille. « Je ne l’ai jamais détestée », a-t-il affirmé.