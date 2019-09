Ugo Fredette est accusé des meurtres au premier degré de Véronique Barbe et d’Yvon Lacasse.

Procès d'Ugo Fredette: «Lâche-moi! Je t’ai dit de me lâcher!»

« N’appelle pas la police ! », a répété Ugo Fredette pendant une bruyante chicane avec sa conjointe Véronique Barbe, une semaine avant la mort de cette dernière, a témoigné une voisine du couple lundi matin au procès devant jury d’Ugo Fredette, accusé des meurtres au premier degré de Véronique Barbe et d’Yvon Lacasse.

Une semaine avant le meurtre, le 10 septembre 2017, à Saint-Eustache, Christine Gouin a entendu le couple Fredette-Barbe se chicaner bruyamment sur l’heure du souper. « Ça parle fort. J’ai entendu comme une claque, comme si quelqu’un giflait quelqu’un. Ça parle encore fort. Ugo dit à Véronique d’arrêter de parler fort, mais elle continue. Il demande de baisser le ton. Il dit deux ou trois fois : "n’appelle pas la police" », a témoigné Mme Gouin.

Une heure plus tard, Christine Gouin aperçoit sa voisine pleurer dans sa cour. Elle avait « de la grosse peine », décrit-elle. Puis vers minuit, elle a été réveillée par une alarme provenant d’une maison du voisinage. « J’ai entendu la voix de Véronique qui criait : "Lâche-moi ! Je t’ai dit de me lâcher ! Laisse-moi tranquille !" », a témoigné Mme Gouin, en haussant la voix pour imiter sa voisine.

Deux jours plus tard, Véronique Barbe s’est présentée chez sa voisine pour lui présenter ses excuses pour les évènements de l’autre jour. C’est là qu’elle lui dit qu’elle était surprise que personne n’ait appelé les policiers pendant leur chicane. « J’aurais aimé que quelqu’un le fasse », confie Véronique Barbe à sa voisine.

La victime de 41 ans raconte à Mme Gouin que sa relation est « tendue » avec Ugo Fredette et qu’elle laissait un mois à son couple. La voisine s’est alors engagée à appeler les policiers la prochaine fois qu’elle l’entendrait crier ou se chicaner avec son conjoint. « On lui a fait la promesse », témoigne-t-elle.

Selon la théorie de la Couronne, Ugo Fredette a tué sa conjointe Véronique Barbe le 14 septembre 2017 dans leur résidence de Saint-Eustache, parce qu’il était incapable d’accepter leur séparation. Il a poignardé sa conjointe à une dizaine de reprises sur le patio arrière de la résidence, puis à l’intérieur de la maison, devant un enfant qui a assisté, impuissant, à la scène.

Ugo Fredette a ensuite pris la fuite en séquestrant l’enfant jusqu’à une halte routière de Lachute dans les Laurentides. C’est là qu’il a tué un homme de 71 ans, Yvon Lacasse, pour lui voler son véhicule, allègue la Couronne. L’accusé a jeté le corps de M. Lacasse dans un boisé de Harrington, où son corps a été découvert. Ugo Fredette a finalement été arrêté le lendemain, en Ontario, au terme d’une poursuite policière, a indiqué vendredi Me Steve Baribeau dans un exposé introductif.

La relation de couple d’Ugo Fredette et Véronique Barbe n’a « jamais bien fonctionné », selon la mère de l’accusé. Claudette Blouin jugeait même que cette « relation n’avait aucun sens » et se demandait pourquoi son fils restait « dans une relation comme ça ». Même si la mère de l’accusé n’a pas témoigné, les parties ont admis lundi que celle-ci aurait rendu ce témoignage si elle avait été appelée à la barre.

Selon Mme Blouin, Ugo Fredette avait déménagé dans un condo dans les mois précédant les meurtres. Cependant, ça ne l’empêchait pas de retourner avec sa conjointe, alors qu’il était « supposé être séparé », ajoute la mère de l’accusé.

Ugo Fredette connaissait Véronique Barbe depuis l’enfance, selon la mère de celle-ci. Mais c’est à l’automne 2009 qu’ils ont commencé à se fréquenter.

La juge Myriam Lachance préside le procès. Ugo Fredette est défendu par Me Louis-Alexandre Martin.