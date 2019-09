Un septuagénaire a été retrouvé coincé sous un tracteur à pelouse à Marieville, en Montérégie, vendredi soir. Sa mort a été constatée à l’hôpital, a dit la Sûreté du Québec.

Janie Gosselin

La Presse

Il est possible que l’homme soit tombé dans le fossé et ait été écrasé par le tracteur. Pour l’instant, il n’était pas possible de déterminer si l’événement était arrivé vendredi ou un autre jour, a précisé la SQ. L’homme a été retrouvé vers 19 h 20 vendredi soir.

Une enquête a été ouverte.