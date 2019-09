Le directeur général par intérim de la Sûreté du Québec, Mario Bouchard, quittera ses fonctions le 16 décembre prochain, ce qui pourrait forcer l’organisation à se trouver encore un nouveau chef.

Vincent Larouche

La Presse

«M. Bouchard a annoncé le 20 juin dernier qu’il prendrait sa retraite en décembre. C’est une décision personnelle», confirme l’inspecteur-chef Guy Lapointe, porte-parole de la Sûreté du Québec. Mario Bouchard a 31 ans d’expérience dans la police.

Mario Bouchard avait été nommé en mars dernier pour diriger temporairement le corps policier pendant la suspension du directeur général Martin Prud’homme. M. Prud’homme est suspendu parce qu’il fait l’objet d’une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI).

On ignore si cette enquête sera terminée en décembre et si M. Prud’homme pourra reprendre son poste. Il est donc possible qu’une autre personne soit nommée par intérim pour occuper le poste.