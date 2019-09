Une intervenante sociale de 26 ans a été enlevée jeudi matin dans l’arrondissement de Verdun.

Dominique Talbot

La Presse

Vers 9h, un homme de 39 ans, qu’elle connaissait, l’a appréhendé à l’intersection du boulevard de LaSalle et de la rue Willibrord. Il a menacé la femme avec une arme à feu avant «de lui dicter le chemin vers une destination particulière», raconte Véronique Dubuc, porte-parole du Service de police de Montréal (SPVM).

La victime «qui a su garder son sang-froid pendant l’événement a utilisé un stratagème pour immobiliser son véhicule près de l’intersection des boulevards Leduc et du Quartier à Brossard».

Elle a ensuite pris la fuite à pied et demandé de l’aide dans un commerce du Quartier DIX30. «Les policiers de Longueuil ont rapidement localisé le suspect et ont procédé à son arrestation vers 10h20 pour enlèvement, séquestration, menaces et avoir braqué une arme à feu», explique Mme Dubuc. L’arrestation a eu lieu aux abords de l’autoroute 30.

«Tout porte à croire que l’arme était une arme à plomb, mais des analyses balistiques doivent être complétées à ce sujet», ajoute la policière. La jeune femme s’en est tirée sans blessures et elle sera rencontrée par les policiers jeudi après-midi.

Quant au suspect, il n’est pas connu des policiers et est présentement gardé dans un centre de détention du SPVM. Des enquêteurs devraient le rencontrer plus tard jeudi.