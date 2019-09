Le véhicule aérien de type Cessna 172 a quitté l’aéroport de Sherbrooke mercredi soir en direction de l’aéroport de Mirabel. L’avion a ensuite décollé de Mirabel et a disparu du radar à 37 km au nord-ouest de Sherbrooke.

L’Aviation royale canadienne (ARC) recherche activement un avion disparu au nord-ouest de Sherbrooke, en Estrie.

Mayssa Ferah

La Presse

« C’est trop tôt pour spéculer sur les causes de la disparition de l’avion », a dit le capitaine Graeme Scott, officier des affaires publiques de l’ARC, à La Presse.

L’avion ne transportait aucun passager au moment du vol et seul le pilote se trouvait à bord, confirme le capitaine Scott. Il n’est toutefois pas possible de divulguer son identité.

« Nous ignorons pour le moment s’il s’agit d’un avion privé ou pas », ajoute-t-il. Selon lui, il est fort probable que l’avion se trouve au sol, mais l’endroit exact reste inconnu. Le périmètre de recherches reste donc large.

Le véhicule aérien de type Cessna 172 a quitté l’aéroport de Sherbrooke mercredi soir en direction de l’aéroport de Mirabel. L’avion a ensuite décollé de Mirabel et a disparu du radar à 37 km au nord-ouest de Sherbrooke.

Un avion Hercules et un hélicoptère Griffon, parcourent le territoire depuis jeudi matin à la recherche du véhicule perdu. Un aéronef de Sauvetage et recherche aériens du Québec (SERABEC) et un hélicoptère de la Sureté du Québec (SQ) participent également aux efforts de recherches.