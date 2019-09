La Sûreté du Québec a fait appel au public pour tenter de retrouver une femme de 26 ans de Sainte-Agathe-des-Monts, portée disparue.

Janie Gosselin

La Presse

Jessica Richard-Rake a été vue pour la dernière fois le soir du 3 septembre, à Saint-Jérôme, en compagnie d’un homme. Mince, les cheveux rasés, la peau blanche, celui-ci mesure environ 6 pi et pèse autour de 160 lb.

Les proches de Mme Richard-Rake ont dit avoir des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

La femme mesure 1,65 m (5 pi 5 po) et pèse 54 kg (119 lb). Elle a les yeux et les cheveux bruns et a le sourcil droit percé.

Lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois, elle portait un chandail à capuchon et des jeans.

Toute personne apercevant la jeune femme est invitée à communiquer avec le 911. Des informations peuvent aussi être transmises, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.