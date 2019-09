La Sûreté du Québec est à la recherche d’une personne manquant à l’appel suite à l’incendie qui s’est déclenché samedi matin dans un immeuble de la rue du Père-Divet, à Sept-Îles.

Thomas Dufour

La Presse

Il se pourrait que ce résident de l’immeuble ait péri dans l’incendie, selon les autorités. « On espère que la personne s’identifie et de ne pas la trouver dans les décombres », a indiqué Patrick Gwilliam, directeur général de la Ville de Sept-Îles.

Trois spécialistes de la Sûreté du Québec assistés par sept pompiers et une pelle mécanique fouillaient les restes du brasier dimanche. « On espère encore, a dit M. Gwillian. On sait c’est qui on connaît ses habitudes. »

Une autre personne a subi des blessures graves dans l’incendie. Elle a été transférée à Québec pour recevoir des soins.

L’incendie s’est déclaré vers 4h du matin, samedi, dans un immeuble d’une cinquantaine de logements.

Les pompiers ont lutté contre le brasier jusqu’à 22h30, samedi.

Un autre incendie avait été rapporté au même endroit vers 21h, vendredi, et avait été contrôlé rapidement. Les pompiers ont dû se présenter à nouveau, samedi matin, pour le second feu qui a ravagé le bâtiment.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de ces deux incendies.