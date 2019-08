Une piétonne a été grièvement blessée en début de matinée dans le nord de Montréal lorsqu’elle a été percutée par un autobus de la Société de transport de Montréal (STM).

La Presse canadienne

Vers 6h45, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) précisait que la dame reposait dans un état critique à l’hôpital.

Le conducteur du véhicule a également été transporté à l’hôpital afin de recevoir des soins pour un choc nerveux.

L’impact s’est produit peu après 5h30 à l’intersection du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sauvé, dans le quartier Ahuntsic. Les circonstances de l’incident n’avaient pu être établies un peu plus d’une heure plus tard.

La police ignorait aussi l’âge approximatif des deux personnes impliquées et ne savait pas encore si des témoins avaient assisté à l’incident.

Un périmètre de sécurité a été érigé à proximité du lieu de la collision; l’enquête policière a débuté.

À 6h45, le boulevard Saint-Laurent était fermé à la circulation entre la rue Sauriol Ouest, au nord, et la rue de Port-Royal, au sud, alors que la rue Sauvé était fermée entre la rue Clark et la Grande-Allée.