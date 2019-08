Markantoine Lynch-Boisvert (photo) a déclaré que lui et Alex James Taboureau ont été battus vendredi soir à l’extérieur d’un bar de La Malbaie.

(Montréal) Plusieurs personnalités ont dénoncé la présumée attaque homophobe dont ont été victimes un designer de mode de Montréal et son conjoint dans la région de Charlevoix.

La Presse canadienne

Markantoine Lynch-Boisvert a déclaré que lui et Alex James Taboureau ont été battus vendredi soir à l’extérieur d’un bar de La Malbaie. Un homme a commencé à leur lancer des insultes antihomosexuelles. Le couple aurait alors décidé de quitter les lieux, mais l’homme les a poursuivis à l’extérieur avant de donner un coup de tête à M. Lynch-Boisvert pendant que deux de ses amis agressaient M. Taboureau.

« Un geste inacceptable et révoltant, qui n’a pas sa place au Québec », a écrit le premier ministre François Legault, sur son compte Twitter.

La mairesse de Montréal Valérie Plante a aussi exprimé son indignation sur les réseaux sociaux.

« De tout cœur avec @MARKANTOINEMTL et son amoureux qui ont été attaqués à La Malbaie pour avoir été eux-mêmes. Triste et inquiétant de constater de tels gestes homophobes. Voilà pourquoi il faut continuer de sensibiliser, éduquer et condamner fermement ces comportements », a-t-elle commenté.

Samedi, la ministre fédérale du Tourisme, Mélanie Joly, avait écrit que l’agression était « complètement inacceptable. Ces actes d’homophobie n’ont pas leur place ici chez nous. Mes pensées sont avec vous deux. »

La Sûreté du Québec a confirmé avoir reçu un appel à ce sujet vendredi soir. Elle a ouvert une enquête.

M. Lynch-Boisvert dit avoir subi trois fractures au visage tandis que M. Taboureau a subi des contusions et souffre d’une légère commotion cérébrale.