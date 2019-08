Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a demandé l’aide du public afin de retrouver Anjolie Corbeil, 16 ans. Les enquêteurs sont inquiets pour sa sécurité, car elle pourrait avoir de mauvaises fréquentations.

TDufour2@lapresse.ca

La Presse

L’adolescente à la peau blanche et les yeux bruns. Elle mesure 1 m 73 (5’8’’) et pèse 160 lb. Ses cheveux sont bruns et elle a le nombril percé. Elle s’exprime en français.

Elle a été vue la dernière fois le 12 août 2019 dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro-Roxboro-Roxboro. Elle pourrait se trouver dans une chaîne de restauration rapide afin d’utiliser le réseau wifi.

Les personnes ayant de l’information sont invitées à communiquer avec le 911.