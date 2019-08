Le chanteur Enima, qui a déjà été déclaré interdit de territoire au Canada en raison de son parcours criminel, fait l’objet d’un mandat d’arrestation du service de police de Toronto. Il est soupçonné d’avoir blessé un homme avec une arme à feu. Il se trouverait actuellement en Algérie, selon l’un de ses agents.

Janie Gosselin

La Presse

Samir Slimani, de son vrai nom, est recherché en lien avec une altercation survenue à Toronto le 16 juin dernier. Il est soupçonné d’avoir tiré sur un autre homme, lui causant « des blessures sérieuses, mais non menaçantes pour sa vie », a précisé la porte-parole du service de Toronto Caroline De Kloet au téléphone. « Il est recherché pour plusieurs chefs en lien avec cela, voies de fait graves, possession d’armes et des infractions liées aux armes à feu », a-t-elle précisé.

L’homme de 26 ans se trouverait maintenant dans son pays d’origine.

« On a reçu un message de notre artiste il y a quelques semaines nous disant qu’il quittait pour l’Algérie, a dit à La Presse l’un de ses agents, Gil Champion. Ça nous a étonnés, surpris. À partir de là, on attendait probablement quelque chose, de pas très bonnes nouvelles. On ne se doutait pas de ce qui était arrivé, mais on se doutait que s’il était obligé de partir comme ça, aussi rapidement, il se passait quelque chose. »

M. Slimani a la citoyenneté algérienne et est résident permanent au Canada. Il s’est battu pour pouvoir rester au pays.

La Cour fédérale avait confirmé en janvier la validité du sursis de cinq ans pour l’expulsion du rappeur montréalais, accordé sur la base de motifs humanitaires. M. Slimani disait avoir changé de vie, après avoir été reconnu coupable de plusieurs infractions criminelles à l’adolescence.

Ce mandat d’arrestation n’a pas d’incidence directe sur son sursis, selon son avocat pour l’immigration, Me Stéphane Handfield. « Ça ne veut rien dire pour son dossier », a-t-il dit au téléphone. Son client doit avertir la Cour d’une arrestation ou d’une accusation, mais seulement une condamnation pourrait avoir un impact sur son sursis, a-t-il précisé. « Il bénéficie de la présomption d’innocence », a rappelé l’avocat.