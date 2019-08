Fugitifs au Manitoba: la soeur d'une victime déplore l'attitude du père d'un des suspects

Kennedy Deese est la soeur de Chynna Deese, qui a été retrouvée morte avec son petit ami australien, Lucas Fowler, près d'une autoroute du nord de la Colombie-Britannique à la mi-juillet. Elle a publié, samedi, une déclaration sur Facebook accusant Alan Schmegelsky, le père de Bryer Schmegelsky, de jouer la victime.

La soeur de Chynna Deese a également déclaré qu'Alan Schmegelsky n'était pas « fait de la même étoffe » que sa famille et qu'il ne reconnaissait pas sa responsabilité dans l'éducation de son enfant.

« Votre chagrin est pour vous. Vous ne pouvez pas nous comprendre, car nous n'avons rien fait pour causer votre douleur, alors que vous avez joué un rôle dans la cause de notre douleur », a écrit Kennedy Deese.

« Pour les meurtriers et leur famille, l'action appropriée lorsque des erreurs sont commises consiste à prendre ses responsabilités. La réponse publique appropriée aurait été des excuses sincères. Mais nous vous pardonnons tout de même et sommes miséricordieux. »

La Gendarmerie Royale du Canada (GRC) a déclaré mercredi dernier qu'elle croyait avoir retrouvé les corps de Kam McLeod, 19 ans, et de Bryer Schmegelsky, 18 ans, de Port Alberni, en Colombie-Britannique, dans un marais dans le nord du Manitoba après une vaste chasse à l'homme qui a duré près de deux semaines.

La police avait annoncé qu'elle attendait les résultats des autopsies avant de confirmer les identités, ce qui pourrait être fait dès lundi.

Les deux jeunes hommes sont suspectés des meurtres de Deese et Fowler et ont été inculpés de meurtre au deuxième degré dans l'assassinat de Leonard Dyck, conférencier de l'Université de Colombie-Britannique.

Alan Schmegelsky a récemment déclaré à l'émission de télévision australienne 60 Minutes qu'il ne pouvait pas croire que son fils était un meurtrier tant qu'il ne connaitrait pas les faits, affirmant qu'il savait comment se sentaient les familles des victimes.

« Je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé. Que ce soit à cause de mon fils ou à cause de quelque chose d'autre chose, on l'ignore. Je viens de perdre mon fils. Je sais exactement ce que vous ressentez », a déclaré Alan Schmegelsky.

« Ça fait très mal. Il était mon unique enfant. Je ne pourrai plus jamais le serrer dans mes bras. Je ne pourrai jamais le taquiner à nouveau. Je ne pourrai plus jamais passer une minute avec lui. »

« Au moins, je sais où il est. Ses problèmes sont terminés. »

Lorsqu'il a été contacté dimanche par l'intermédiaire de Facebook et interrogé sur sa réponse au message de Kennedy Deese, Alan Schmegelsky a déclaré qu'il pourrait retourner à 60 Minutes.

« Je n'ai rien à cacher », a-t-il écrit.

Lorsque la police recherchait toujours les deux suspects, Alan Schmegelsky avait envoyé aux journalistes un livre de 132 pages sur sa propre vie. Il a décrit cela comme le roman de la vie troublée de son fils et de ses nombreux démêlés avec la police et les tribunaux. Son intention était de souligner comment un « système cassé » avait forgé le caractère de son fils.

« Il n'y a pas de drapeau blanc d'abandon pour ma famille. Nous n'avons pas été vaincus par le divorce, la santé mentale, la violence, la pauvreté et les contraintes socio-économiques, les conflits domestiques, l'alcool ou la drogue, les médias sociaux et l'intimidation, les sentiments de solitude ou les disparités », a déclaré Kennedy Deese. Elle a écrit, par ailleurs, que sa soeur était devenue la première de sa famille immédiate à aller au collège.

« Nous avons le courage de demander de l'aide et d'offrir de l'aide. Nous sommes forts et restons unis en ce moment face à toutes les épreuves qui se sont abattues sur nous. »

Le commissaire adjoint de la GRC, Kevin Hackett, a déclaré lors d'une conférence de presse mercredi qu'il serait « extrêmement difficile » de déterminer un motif si les identités sont confirmées par autopsies, car les enquêteurs ne peuvent interroger Schmegelsky ou McLeod.

Il n'a fourni aucun détail sur l'enquête en cours.