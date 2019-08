Explosion d'un camion-citerne sur l'A40: Québec réclame 870 000 $

9 août 2016. C'est le début de l'heure de pointe sur la Métropolitaine, en plein coeur de Montréal. Un camion-citerne de Bombardier freine soudainement sur la voie centrale. Il transporte 1700 litres de carburant pour avions. Suit un carambolage monstre.

Un camion cube freine de justesse, mais est embouti par un camion de l'entreprise Givesco. Le camion-citerne conduit par Gilbert Prince, transportant 39 tonnes de carburant, ne peut stopper sa course et frappe de plein fouet le camion de Givesco.

Le camion-citerne de l'entreprise Georges et Robert Inc. est la proie des flammes. Le violent brasier qui fait rage sur l'autoroute surélevée menace la structure et les immeubles adjacents. La chaleur est suffocante, même à des dizaines de mètres. Piégé dans sa cabine en flammes, le camionneur Gilbert Prince n'a aucune chance. Six autres personnes sont blessées. Les dommages à l'autoroute sont considérables.