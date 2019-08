Octogénaire disparu

Nicolae Radu a été vu pour la dernière fois le 5 août en début de soirée. Il souffre de la maladie d'Alzheimer.

Résidant de Westmount, M. Radu a l'habitude de fréquenter le centre-ville de Montréal. L'homme de 85 ans a les cheveux blancs et les yeux bruns. Il parle français avec un fort accent et polonais. Il mesure 1,70 m et pèse 50 kg.

Toute personne ayant des informations à son sujet est invitée à composer le 911.