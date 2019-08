Grave accident sur l'autoroute 440 à Laval: trois morts et douze blessés

Selon Stéphan Gascon, porte-parole d'Urgences Santé, des policiers et des pompiers incommodés par la fumée ont dû quitter les lieux et être évalués par les ambulanciers paramédicaux.

Les 12 blessés ont été transportés à l'hôpital, et on craindrait pour la vie de trois d'entre eux. Des intervenants des services d'urgence font partie des blessés.

Mario Lehoux, employé d'ACE expert dont les bureaux sont situés en face l'autoroute, a été témoin des dommages spectaculaires causés par la collision. Il était sur place quelques minutes après avoir entendu le bruit cacophonique de l'impact entre les véhicules. Un « son bruyant et métallique » difficile à ignorer, même de l'intérieur. « J'ai vu la remorque enflammée se plier en deux et fondre », a-t-il dit à La Presse. « Tout a explosé. Je n'ai pu voir que les carcasses », ajoute-t-il en décrivant un chaos total, où des gens tentaient de sortir de véhicules en flammes. L'incendie a débuté instantanément et a pris une proportion considérable, au milieu des véhicules encastrés et de certaines voitures qui avaient visiblement fait des tonneaux, selon M. Lehoux.

Le témoin a insisté sur la fréquence des accidents dont il est témoin sur cette route. Elle représente, à son avis, un enjeu de sécurité. « Ça fait 25 ans que je travaille ici et ce n'est pas la première fois que j'observe des accidents sur cette jonction. C'est de loin le plus grave et le plus choquant dont j'ai été témoin », dit M. Lehoux. Il décrit une scène cauchemardesque où, parmi six automobiles, plusieurs se trouvaient sous d'autres véhicules.