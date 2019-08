Un adolescent de 15 ans porté disparu à Montréal

Les proches de Loudrik Laporte craignent pour sa sécurité. L'adolescent de Joliette pourrait se trouver à Montréal.

Il mesure 1,75 m (5 pi 9 po) et pèse 60 kg (132 lb). Ses cheveux sont bruns et ses yeux sont noirs. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un t-shirt et un pantalon noir avec une casquette et une veste, noires elles aussi.

La SQ a demandé à toute personne qui l'apercevrait de communiquer avec le 911. Les informations peuvent aussi être transmises, de façon confidentielle, à la Centrale de l'information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.