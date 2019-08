Une femme de 48 ans manque à l'appel

Les enquêteurs craignent pour sa santé et sa sécurité.

Mme Labbé a les cheveux châtains et les yeux bleus. Elle mesure 1,63 m (5 pi 4 po) et pèse environ 52 kg (115 lb). Elle portait un chandail noir à manches courtes, avec l'inscription « NYC » en paillettes, et des shorts kaki lors de sa disparition. Elle habite l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et a l'habitude de fréquenter les commerces et parc du quartier.